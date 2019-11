Davina Bradley s'épanouit dans sa nouvelle vie à la tête du Place to B à Chalon sur Saône

Le coup de coeur du jour sur info-chalon.com

Tout le monde connait Le Concorde à Chalon sur Saône sur la Place de Beaune... sauf que depuis quelques semaines, le temps des travaux et la reprise en mains par Davina Bradley, Le Concorde est devenu Place to B. Réouvert le 24 septembre dernier, l'établissement a tout de suite trouvé sa clientèle comme par magie.

Chalonnaise d'origine, Davina qui a vécu une vingtaine d'années entre la Suisse et l'Angleterre pour des raisons professionnelles, s'est mariée à un américain. A 42 ans, désireuse d'opérer un changement de cap dans sa vie professionnelle dans le monde de la finance internationale, c'est tout naturellement dans sa ville de coeur qu'elle est revenue poser ses valises.

"Un vrai coup de coeur pour le Concorde". Quand on l'interroge sur les raisons de son choix, Davina précise juste qu'elle souhaitait reprendre une affaire sans forcément savoir laquelle, et c'est un concours de circonstance qui s'est imposé finalement à elle.. et bien évidemment sans regrets.

C'est avec toujours un grand sourire que la patronne accueille sa clientèle qui peut découvrir au Place to B, un espace très chaleureux et confortable en terme d'espace. L'établissement est ouvert du lundi au dimanche, tous les midis pour une restauration traditionnelle, avec désormais dans les cuisines, le chef Florian Gérard, passé par l'école hôtelière Loiseau mais aussi par la pâtisserie Allex qu'on ne présente plus sur info-chalon.com.

Sur demande, le snaking est assuré toute la journée, et la restauration peut-être assurée le soir mais uniquement sur rendez-vous.

Un clin d'oeil à cette amoureuse de la langue de Shakespeare

Le mardi soir à partir de 18H30, ne soyez pas surpris ! Au Place to B, ça se passe en anglais (évidemment pour celles et ceux qui le souhaitent). Davina Bradley a mis en place les conversations en anglais, permettant une immersion totale le temps de quelques heures.. et disons-le franchement, le dépaysement est garanti ! A ses côtés, Davina peut aussi compter sur la présence de Serge, serveur bien connu puisque depuis 38 ans à La Concorde, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, mais aussi Ingrid, Ruth et Manon.

Laurent Guillaumé