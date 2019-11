Chez Cannelle Chaussures à Chalon-sur-Saône : un conseil et des modèles adaptés pour bébés, enfants, ados et adultes

Quel que soit son style et ses attentes, des articles top qualité et très confortables sont à découvrir.

Dans ce magasin ayant 25 ans d’existence, situé 8 rue au Change à Chalon-sur-Saône, une équipe de professionnels vous propose des chaussures enfants de qualité et confortables. Selon ses besoins, ses envies, son style, les familles disposent de modèles divers issus de collections originales présentant boots, derby, baskets chic (…) suivant la saison.

Martine Deschamps Patricot, propriétaire depuis 4 ans de cette jolie boutique entièrement rénovée il y a peu, ne cesse de diversifier sa gamme, entre autres par de nouvelles marques, apportant ainsi du changement à chaque saison. Des marques incontournables dans le monde de la chaussure ont leur place sur les rayons : Kickers, Geox, Babybotte, Noël, Aster, Bellamy, GBB, EZPZ, Superfit, Palladium, Requins, Little Mary, Méduse, Converse, Victoria, New Balance… allant de la pointure 17 au 42 !

Assistée de Richard, vendeur expérimenté avec 15 années d’activité dans ce secteur, la cheffe d’entreprise n’hésite pas à dire : « Pour nous, le choix d’une bonne paire de chaussures est fondamental car, malgré ce qu’on entend, ce ne sont pas de simples accessoires. Cette acquisition est un moment important dans le développement des enfants. De plus, les pieds sont souvent soumis à rude épreuve du fait des sols inégaux et instables, des conditions climatiques mais aussi de l’activité même des enfants. Ils doivent donc être chaussés avec des souliers structurés, adaptés à leur morphologie pour éviter les traumatismes et ainsi vaquer à leurs occupations avec l'énergie qu’on leur connait. Pour cela, nous misons sur la connaissance des modèles et l’écoute des exigences de la clientèle afin de lui offrir le conseil personnalisé et la solution adéquate. C’est notre ambition au quotidien.»

Chez Cannelle Chaussures, une seule philosophie : La satisfaction des clients par le choix des modèles et de la pédagogie.

Le commerce « Cannelles Chaussures » est ouvert le lundi de 14 h 30 à 19 h du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14 h à 19 heures. Ouvertures exceptionnelles à l’occasion des fêtes les dimanches 8, 15 et 22 décembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Renseignements : Tél au 03 85 48 74 29.

Publi-information