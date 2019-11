Les Chalonnais de plus en plus intéressés par la généalogie

Samedi, à Chalon-sur-Saône, avait lieu une rencontre généalogique. Force est de constater que les Chalonnais sont de plus en plus intéressés par la recherche du passé familial et la quête des origines. Plus de détails avec Info Chalon.

Même si la quête des origines et la recherche du passé familial semble encore une tâche ardue pour bon nombre d'entree eux, force est de constater que la généalogie intéresse de plus en plus les Chalonnais.



C'est ce qu'il résulte de nos observations, samedi, lors d'une rencontre généalogique organisée à Chalon-sur-Saône et ce n'est pas Claude Annie Ducœur qui est une passionnée depuis plus de 50 ans qui nous dira le contraire.



Les curieux qui se sont pressés à ce rendez-vous, de 9 heures à 19 heures, ont pu bénéficier des conseils avisés de Jean-Pierre Dudouit, directeur du Centre d'Histoire Familiale de Lyon, et de son homologue généalogiste, Pierre Rouffet, notamment en ce qui concerne l'indexation et l'utilisation de la base de données de FamilySearch, la plus grande organisation généalogique au monde.



Cet organisme constitué d'un ensemble d'enregistrements, de ressources et de services conçus pour aider les gens à en apprendre davantage sur leurs ancêtres, offre un accès gratuit à ses ressources et ses services en ligne.



FamilySearch est le successeur moderne de la Société généalogique de l'Utah (SGU), fondée en 1894 — il y a 125 ans déjà! —par l'Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, surnommée Église mormone. De plus, FamilySearch offre une assistance personnelle dans plus de 4 500 centres d'histoire familiale, et ce dans 70 pays. Pour l'Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, les familles sont au cœur de nos vies et les relations familiales sont destinées à se poursuivre au-delà de cette vie. Ce qui explique le vif intérêt des Mormons en matière de généalogie.

Toutefois, la rencontre généalogique de samedi , gratuite et ouverte à tous, était exempte de toute forme de prosélytisme.



Lancé en 2009, FamilySearch.org, est un des sites de généalogie les plus utilisés sur Internet. Son ergonomie a été repensée et largement enrichie depuis 2013, année de son ouverture au public.



Même si pour beaucoup de Chalonnais et de Français, de manière générale, la quête des origines intrigue, celle-ci apparaît difficile voire très difficile. Malheureusement, l'ampleur de la tâche, la difficulté d'accès aux documents et le manque de temps agissent comme autant de repoussoirs. Dans ce cas, FamilySearch peut être une aide précieuse.



En attendant de sauter éventuellement le pas et de partir à la découverte de vos ancêtres, d'autres rencontres généalogiques seront prévues à Chalon-sur-Saône, si cela vous intéresse.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati