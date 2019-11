Sidney Roussel recevait l'écharpe de Reine 2020 du quartier des Prés St Jean

ce lundi 11 novembre…

Ambiance ce lundi 11 novembre à la petite salle du clos bourguignon lors du repas des anciens des Prés Saint-Jean et de la remise de l'écharpe de Reine 2020 du quartier à Sidney Roussel. Les bénévoles du comité de quartier des Prés St Jean sont très sollicités. Après la réussite du loto qui affichait complet ce dimanche dans cette même salle, Marcelle Simon et ses bénévoles organisaient le repas des anciens du quartier. A cette occasion le comité présentait Sidney Roussel, Reine 2020 du quartier en présence de quasi toutes les prétendantes au titre de Reine du 100e carnaval de Chalon et de nombreux présidents de comités de quartiers. C'est le premier magistrat de la ville, Gilles Platret qui passait l'écharpe à Sidney. Une seconde Reine était également à l'honneur, Denise Blondet, âgée de 88 ans, recevait l'écharpe de Reine des Mamies 2020 du quartier des Prés Saint-Jean. Ban bourguignon, ambiance, tout était réuni pour passer un bon après-midi.

Denise Blondet, Reine des Mamies 2020 et Sidney Roussel, Reine 2020 du quartier des Prés St Jean