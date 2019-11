Le gymnase Thévenin rénové ... inauguré ce matin

Ce matin, peu de temps avant l'ouverture du marché artisanal de Noël organisé par le Club de l'Île, le maire de Chalon-sur-Saône inaugurait les travaux effectués dans le gymnase Thévenin. Plus de détails avec Info Chalon.

À 9 heures, ce matin, 2 heures avant l'ouverture du 16ème marché artisanal de Noël, organisé par le Club de l'Île, dans ce même lieu, Gilles Platret, maire de Chalon -sur-Saône inaugurait, en présence de riverains, de jeunes et d'élus, un gymnase Thévenin flamboyant.



En effet, ce lieu, situé sur l'Île Saint-Laurent, a subi une rénovation et quelques travaux, comme le percement d'un mur et la création d'une porte reliant le gymnase à une grande pièce où était entreposé du matériel de sport. Cette dernière permettra aux associations d'entrer et sortir du matériel plus facilement, améliorant du même coup, la qualité de confort des usagers, avec ce gain considérable d'espace.



Ce ne sont pas les pratiquants des club sportifs habitués des lieux qui diront le contraire.

À la demande du Club de l'Île et du Comité de quartier Saint-Laurent, 10 jeunes ont effectué des travaux, via les bases vacances du service Jeunesse de la Ville, en collaboration avec les services Architecture et Sports, du 21 au 25 octobre. Ainsi ils ont repeint les murs, les plinthes et les portes du gymnase qui en avait bien besoin.

Encadrés par un agent du service Jeunesse, ils se sont relayés à hauteur de 5 jeunes par demi-journée, payée 15 euros, recevant ainsi 75 euros chacun, à la fin des travaux.



Étaient également présents parmi les élus, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Jacqueline Gaudillère, conseillière municipale chargée des relations avec les clubs d’anciens, Dominique Rougeron, conseillière municipale déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif, Philippe Finas,adjoint au maire délégué aux sports, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué aux Sports et Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge de la démocratie locale et de la vie associative, pour ne citer qu'eux.

