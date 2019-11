La 3ème édition de la Gratiféria du Grand Chalon bat son plein ce dimanche

Concept venu d’Amérique latine qui consiste à déposer des objets dont on n’a plus l’utilité, sans attendre quoi que ce soit en retour, Gratiféria, le marché 100 % gratuit du Grand Chalon, a lieu ce dimanche. Et le moins quel'on puisse dire est que cette 3ème édition est un succès. Plus de détails avec Info Chalon.