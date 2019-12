1er festival BD ce week-end à la Salle Marcel Sembat et une 1ère BD sur Chalon-sur-Saône

L’association Bulles de Bourgogne et la librairie L'Antre des Bulles organisent le premier festival BD de Chalon-sur-Saône les 23 et 24 novembre 2019. Et ce n'est pas la seule première! Événement au cours duquel sera également lancée la première BD sur l'histoire de Chalon sur Saône. Plus de détails avec Info Chalon.