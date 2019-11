"Un autre visage énergétique de la FRANCE est possible" pour l'association chalonnaise ACTE

Comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, l'association ACTE (Association Chalonnaise pour la Transition Ecologique et Citoyenne) a organisé le 12 novembre une soirée conviviale autour d'un film et d'une conférence-débat animée par Joël GUERRY, Docteur-ingénieur en Energie et Pollution.

Une soixantaine de personnes ont participé à cette manifestation à la Maison des Syndicats de CHALON.

Joël GUERRY a tout d'abord fait un rapide historique de la politique énergétique de le France en lien avec le programme militaire de dissuasion, pour aboutir à la situation énergétique actuelle de la France : 58 réacteurs à eau pressurisée ( construits en 23 ans depuis les années 70 - FESSENHEIM et le BUGEY sont les plus anciens ). En 2017 l'énergie nucléaire fournissait 68 % de l'énergie électrique mais seulement 17% de l'énergie totale consommée ( 39% pour le pétrole). Le « résidentiel et tertiaire » est le secteur d'activité qui consomme le plus.

Puis il a défini avec de nombreux exemples ce qu'est la transition énergétique, en distinguant énergie primaire et énergie finale, et en insistant sur l'importance prépondérante de la sobriété et de l'efficacité. Concernant les différentes énergies renouvelables, il a comparé la mauvaise situation de la France par rapport à celle de nombreux pays, dont l'Allemagne et la Chine.

Ces sources d'énergies électriques sont complémentaires si elles sont interconnectées par un réseau adapté. Selon différents scénarios il est possible de se libérer de l'énergie nucléaire, plus ou moins rapidement.

Malheureusement, la France affecte au nucléaire des moyens financiers considérables au détriment des renouvelables. Nous sommes donc dans une non transition énergétique: le mauvais choix a été fait tant sur le plan financier, technique que sécuritaire. D'ailleurs, au niveau mondial la contribution du nucléaire domestique baisse malgré les investissements de la Chine ( EPR ). Ce n'est pas une solution d'avenir.

Joël GUERRY poursuit son exposé par la projection d'un film illustrant une réalisation concrète dans le territoire agricole du Mené en Côtes-d'Armor, territoire qui est devenu en 20 ans précurseur dans les énergies renouvelables.

Pour finir, un échange de questions/réponses avec la salle portant notamment sur: la sobriété-efficacité, ITER ( Fusion nucléaire), le gigantisme des centres de production, la production de gaz a effet de serre dans la méthanisation, la durée de vie des cellules photovoltaïques, la mauvaise réputation de l'éolien.....

Convivialité traditionnelle à la fin de l'exposé permettant les échanges informels.

Prochain MARDI ALTERNATIF : "Usages du numérique & économie sociale et solidaire" , le 10 Décembre à 19h, au 25 rue BRIDET à CHALON.