Vernissage de l'exposition «Énergies positives, 15 habitats performants près de chez vous» dans le hall de la Mairie de Chalon-sur-Saône

Ce vendredi, en fin de matinée, avait lieu, dans le hall de la Mairie de Chalon-sur-Saône, le vernissage de l'exposition proposée par le CAUE, «Énergies positives, 15 habitats performants près de chez vous», qu'elle accueille, jusqu'au 20 décembre. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce matin, avait lieu le vernissage de «Énergies positives, 15 habitats performants près de chez vous», l'exposition proposée par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Saône-et-Loire(CAUE 71), une entité départementale coopèrant avec l'Espace Habitat du Grand Chalon, la Ville et l'ADIL 71, et son espace INFO>ÉNERGIE, visible depuis le 15 novembre, dans le hall de la Mairie.



Pour la 15ème année d'existence de l'espace INFO>ÉNERGIE, le CAUE 71 a effectué un travail de recueil de ses meilleures références depuis que ce service accompagne les particuliers vers l'amélioration énergétique de leur habitat.



Ces 15 projets de particuliers ont été sélectionnés selon divers critères :

— des approches : recherche de la technologie ou de la simplicité,

— des publics : autoconstructeurs, maison d'architecte ou maison de constructeur,

—des typologies d'habitat : projet de construction ou de rénovation, en bottes de paille, en béton cellulaire, en parpaings de la maison de caractère jusqu'au pavillon,

— des budgets : avec ou sans subventuons, du petit au gros budget,

— des lieux : habitat en zone rurale ou urbaine, sur toute la Saône-et-Loire.



Avant que le directeur du CAUE 71, Matthieu Lardière, et Landry Guillaud, conseillier INFO>ÉNERGIE, ne présentent l'exposition, 2 particuliers ayant eu recours à cet espace , à savoir, Bernard Lapostolle, de Lans, et Sébastien Gaudissard, de Blanzy, ont expliqué à Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, les démarches qu'ils ont entrepris afin d'isoler leur habitation.



Étaient présents, Bernadette Vellard, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations de quartier, Jacqueline Gaudillière, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les clubs d'Anciens, et Pierre Carlot, conseillier municipal délégué aux sports, pour ne citer qu'eux.



L'exposition est visible, jusqu'au 20 décembre, dans le hall de la mairie, aux horaires d'ouverture (entrée libre et gratuite).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati