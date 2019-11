Réussite pour le vide-greniers du comité de quartier Saint-Laurent

ce dimanche au gymnase Saint-Laurent à Chalon…

Une quarantaine d'exposants avaient pris place dans le gymnase St Laurent pour le vide-greniers organisé par le comité du quartier. Maguy Grelin et ses bénévoles étaient plutôt satisfaits du résultat. Les visiteurs étaient nombreux et étaient plutôt bien au chaud. Gilles Platret, maire de Chalon, et plusieurs élus sont venus féliciter la présidente et ses bénévoles pour cette organisation car avec les comités de quartiers très actifs, il y a toujours quelque chose qui se passe à Chalon.