Palmarès ‘Stars et Métiers 2019’ de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté : Les chalonnais en force !

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté organisait jeudi 21 novembre, au Domaine des Trois Lacs à Chérizet, pour la 12ème année consécutive, les remises des prix ‘Stars et Métiers’ récompensant le succès et le dynamisme de chefs d'entreprises artisanales de la Saône-et-Loire.

Il faut dire que la qualité des services de la BPBFC envers ses clients n’est plus à démontrer. Elle reste une banque innovante, première banque des PME, qui ne laisse rien au hasard afin d’offrir tout le confort bancaire souhaité à sa clientèle. Cette année encore, ce sont 37 entreprises sur la région Bourgogne Franche-Comté qui ont été récompensées, dont 4 sur le territoire de la Saône-et-Loire.

A 19 heures dans une salle comble du très beau Domaine situé à Chérizet , devant deux cent personnes composés de Directeurs d’agences bancaires,de conseillers bancaires, de commerçants, de clients, de sympathisants et des partenaires, les invités à cette soirée découvraient les nouvelles petites pépites primées : « 4 entrepreneurs modèles qui illustrent la réussite économique, la diversité et le rayonnement de la « Première Entreprise de France » ; de véritables ambassadeurs du rayonnement de l’artisanat français dont ils incarnent l’excellence, le « Made in France » et la capacité des petites entreprises à innover dans un contexte économique concurrentiel ».

Une présentatrice animatrice, Virginie Perrot à la hauteur de l’événement …

Sylvain Reteau, le nouveau Directeur Régional de la BPBFC de Saône-et-Loire qui prononcera le discours suivant : « La Banque Populaire et les Chambres de Métiers ont créé en 2007 le prix ‘Stars & Métiers’, avec la volonté commune de valoriser les parcours d’excellence des artisans. Ce prix récompense des chefs d’entreprises artisanales pour leur exemplarité et leur réussite en matière d’innovation technologique, d’entreprenariat, de responsabilité managériale et de dynamisme à l’export. En révélant chaque année les champions du secteur, il met en lumière la richesse et le dynamisme de l’artisanat, ce pilier majeur de l’économie reconnu comme la première entreprise de France. J’en profite donc pour remercier ce soir tous nos partenaires indispensables et nos partenaires de l’artisanat, Jean Philippe Boyer, Président de la Délégation de la Saône-et-Loire de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne et Régis Pennecot, Président de la Socama ! Cette année, nos lauréats concourent pour une place dans l’une des 4 catégories : La catégorie ‘Grand Prix Innovation’, la catégorie ‘Grand Prix Responsable’, la catégorie ‘Grand Prix Entrepreneur’ et la catégorie ‘Grand Prix Exportateur’ mais cette année personne n’est lauréat de la dernière catégorie citée ! ».

S’en suivait le discours de Jean Philippe Boyer : « Représentant la Chambre des Métiers, cela fait la 3ème année que je suis présent à cette soirée qui est faite en collaboration avec la Socama et la Banque Populaire : pour remercier et mettre en avant nos artisans par leur excellence. Je fais parti ainsi que mon collègue et ami Régis qui est aussi Président de la Chambre de commerce de Dijon et Président de la Socama , nous faisons parti, du Comité pour élire nos meilleurs artisans du département mais sachez que c’est compliqué car on a quand même 10 600 entreprises en Saône-et-Loire ! Je pense d’ailleurs que l’on bat d’un tout petit peu la Côte d’Or. Nous, la Chambre des Métiers on est présents sur tout le territoire et nos agents suivent toutes les entreprises de leur création jusqu’à la reprise transmission… mais aussi pendant toute la vie de l’entreprise, ils sont là pour les aider, se développer, communiquer… ainsi que les stages car beaucoup de choses se font à la chambre des métiers et c’est vrai que cette soirée, je pense, met à l’honneur malheureusement que 4 entreprises mais on ne peut pas en mettre plus. Cela a été très compliqué pour sélectionner les meilleurs mais nous y sommes arrivés et je pense que ce soir tout ceux qui sont là ce soir méritent bien un prix ‘Stars & Métiers’ ! ».

Régis Pennecot quant à lui ajoutait : « La Chambre des Métiers, c’est la source des nouvelles entreprises artisanales qui se créent et se développent. On a le coté financement qui est fait par la Banque Populaire et qui est d’ailleurs très bien fait dans notre belle Région Bourgogne Franche-Comté pays de l’Ain et puis la Socama qui est une société de caution. Un outil qui a été développé par des artisans et pour des artisans. Nous sommes une société de caution qui est la première de France en terme de chiffre d’affaire qui est adossée bien sûr à la Banque Populaire et qui est là, en fait, pour faciliter l’accès aux crédits de nos collègues artisans pour que cela leur revienne moins cher. C’est d’ailleurs ce que l’on s’évertue à faire en permanence au niveau de la Socama ! Ce n’est encore pas un outil qui est vraiment créé pour les artisans, même si dans le Conseil d’Administration, par exemple, il n’y a que des artisans issus des branches professionnelles ainsi que des personnes des Chambres des Métiers. Alors je suis ravi d’être en terre de Saône-et-Loire avec mon collègue et ami Jean Philippe Boyer et je me ferai un plaisir de revenir l’année prochaine parce que je pense qu’au niveau des courbes du nombre d’entreprises, la Côte d’Or va dépasser la Saône-et Loire l’an prochain ! ».

Un jury qui remettait ce soir là 2 grands prix Entrepreneur, 1 grand prix Responsable et 1 grand prix Innovation + 1 trophée et un chèque de 1000 euros :

'Grand prix Responsable’ : Chalon-sur-Saône : ‘La Meulière’ (boulangerie et pâtisserie traditionnelle) chez Achim Schulzbongert, lauréat Socama.

'Grand Prix Innovation’ : Chalon-sur-Saône : ‘Dental Concept 71’ (Fabrication de matériel médico chirurgical et dentaire) de Quentin Lehanneur et Frédéric Mialane.

‘Grand Prix Entrepreneur’ : Chagny : ‘TPE Cybest Bernard Industries’ (Mécanique Générale et de Précision) d’Estelle Brunaud.

‘Grand Prix Entrepreneur’ : Chalon : ‘En Apparte’ (Coiffure et esthétique) de Sylvie Martin .

La soirée se terminait par le buffet de l’amitié.

Pour information : il faut savoir que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est une banque solide et investie sur ses territoires. Historiquement, banque de la création d’entreprise, elle accompagne 1 artisan sur 3 dans leur projet de création, de développement ou de transmission. Avec plus de 32 000 artisans commerçants clients, elle a financé près de 11 000 projets en 2018 portés par des professionnels pour un montant proche de 630 millions d’euros. La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est également la 1ère banque de la transmission reprise d’entreprises. Ces chiffres démontrent que la BPBFC garde intacte la volonté d’accompagner les porteurs de projets, de rester forte sur sa région et engagée aux côtés des artisans-commerçants.

