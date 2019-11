Représentation réussie pour la classe de CM1 l’Ecole Primaire Louis Léchère dans le cadre du projet ‘Les 4 saisons du Patio’

26 élèves participent au spectacle. Le photoreportage info-chalon !

Vendredi, à 16 heures, dans le cadre du 2ème volet du projet ‘Les 4 saisons du Patio’, se déroulait au sein du patio de l’Espace des Arts, la fête de l’Automne avec la participation d’une classe de CM1 de l’Ecole Primaire Louis Léchère de Chalon-sur-Saône.

Ce sont 26 élèves qui se sont inspirés des différents éléments du Patio de l’Espace des Arts : centaure, menthe, plantes vivaces, arbustes… pour écrire des haïkus. Ensuite, une mise en scène était mis en place par Antoine Prud’homme de la Boussinière et Julie Roux de la compagnie Cipango ainsi que Nathalie Riehl de l’Inspection Académique Chalon 1, pour la réalisation du spectacle.

Devant une assistance d’une trentaine de personnes, les apprentis comédiens ont occupé l’espace du ‘Patio’ en récitant à voix haute leur Haïkus devant un public entièrement acquis à leur cause.

Cet après midi se terminait par un goûter offert aux élèves par l’EDA !

Pour information : Il est à noter que des présentations de lectures auront lieu au Patio pour célébrer les quatre saisons (automne, hiver, printemps, été) devant un public composé des familles des élèves, des équipes pédagogiques de l’école, de l’Inspection Chalon 1 et 2, et de l’Espace des Arts.

Bernadette Ronge confiait à infochalon.com : « Les objectifs de ce projet, c’est de faire vivre le Patio de l’Espace des Arts et pour les jeunes élèves, de découvrir un lieu dédié à la culture et à la nature et y attirer les parents. C’est aussi prendre la relève d’un projet mené par d’autres participants et en comprendre les objectifs, écrire des textes avec des consignes courts sous forme d’Haikus, de vocabulaire lié à la nature…, lire à voix haute et travailler sur l’espace, afin de jouer un spectacle devant un public ! ».