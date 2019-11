La vitrine du magasin « Quelques fleurs » est à découvrir

Cette boutique méritait bien un petit clin d’œil info-chalon !

La boutique « Quelques fleurs », située 25 rue de la Citadelle (en haut de la Citadelle) à Chalon-sur-Saône qui propose le service Interflora, est un émerveillement pour les sens. Vous trouverez dans ce joli magasin, un vaste choix de fleurs, plantes vertes et fleuries et divers objets de décoration, et idées cadeaux tels que : vases, bougies…

Déjà récompensée comme l’une des plus belles vitrines par la ville de Chalon les années précédentes, Nadège, la propriétaire du magasin a récidivé et vous présente à nouveau une vitrine qu’elle a réalisé avec goût.

N’hésitez plus, poussez la porte de ce magasin dont le charme ne vous laissera pas insensible. Cette sympathique commerçante vous réservera un accueil chaleureux.

Boutique « Quelques fleurs », bouquets et compositions selon vos envies!

« Quelques fleurs » est ouvert le lundi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h, du mardi au samedi de 09 h à 12h et de 14 h à 19 heures et le dimanche matin de 9 h à 12 h 30, renseignements : Tél au 03 85 48 15 36.

Vous pouvez consulter le site du magasin : www.fleuriste-quelquesfleurs.com ou sur le facebook « quelques fleurs »

Publi-information