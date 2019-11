Belle rencontre intergénérationnelle autour des décorations de Noël

ce mercredi après-midi au parc de la biodiversité à Bellevue…

Ce mercredi après-midi, c’est dans la roulotte située au parc de la biodiversité à Bellevue que le Conseil municipal des enfants et les ainés de la Maison des Séniors participaient à un atelier « décorations de Noël ». Le service des Espaces Verts apportait son savoir et ses idées lors de cet atelier. Gilles Platret, Maire de Chalon et Evelyne Lefebvre, adjointe au maire chargée des espaces verts ont rencontré les participants. Ce fut un bon moment et une belle rencontre entre les générations.

Tous les ans, les jeunes du Conseil municipal des enfants participent à un projet autour de la biodiversité. Cette année, le projet est de créer un restaurant/hôtel à insectes et planter arbre et fleurs. Le projet devrait être terminé en mai de l’année prochaine.