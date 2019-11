Les inscriptions pour les accueils de loisirs et les vacances d'hiver débutent le 7 décembre

La Ville de Chalon-sur-Saône propose trois accueils de loisirs sans hébergement pour les vacances d'hiver (du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020) et les mercredis de janvier à avril 2020.

- accueils de loisirs sans hébergement pour les 3/11 ans : Rives de Saône et Anne-Frank

- accueil de loisirs Jeunesse sans hébergement pour les 11/17 ans : Pôle jeunesse



Les inscriptions débuteront le samedi 7 décembre de 9 h à 12 h au Pôle Jeunesse, dans les Maisons de quartier Aubépins, Prés Saint Jean et Paix et sur le portail Famille. Puis à partir du lundi 9 décembre au Pôle Jeunesse, dans toutes les Maisons de quartier, à la Direction de la Vie Scolaire et sur la portail Famille.

Le Service Jeunesse de la ville de Chalon-sur-Saône propose pour les mercredis deux accueils de loisirs pour les enfants chalonnais âgés de 3 à 11 ans et pour chaque période de vacances deux accueils de loisirs pour les enfants chalonnais âgés de 3 à 11 ans et un accueil de loisirs pour les jeunes chalonnais âgés de 11 à 17 ans.

Pour les 3/11 ans, les accueils de loisirs Rives de Saône et Anne Frank fonctionnent avec une inscription à la demi-journée ou à la journée (3 demi-journées minimum pour Anne Frank lors des vacances). Ces accueils sont ouverts de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Une garderie matin et soir ainsi qu’une restauration collective sont possibles sur ces sites. L’accueil de loisirs 11/17 ans propose un programme d’activités diversifié avec une inscription à la carte.