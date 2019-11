Chalon-sur-Saône : Succès du Salon ‘Excellence Pro’ au Colisée !

Avec une affluence de 300 élèves / heure, ce sont 1200 collégiens du bassin Chalonnais et du département (Louhans le Creusot) qui ont été informés. Le photoreportage info-chalon.com !

Répartis sur 3 pôles : Pôle des métiers de la nature de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, pôle des métier des services à la personne et aux entreprises, pôle des métiers technologies du numérique et de l’artisanat, les lycées professionnels et d’apprentissage de Chalon (Emiland Gauthey, Saint Charles, Camille du Gast, Thomas Dumorey , Nièpce-Balleure, Mathias), de Louhans (Henri Vincenot et LEAP de la Bresse, de Fontaines (Lycée Agricole), de Tournus (Lycée Agricole) avaient organisé toute la journée du jeudi, de 8 heures 30 à 17 heures 30, au Colisée rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, le Salon ‘Excellence Pro’.

Tous les élèves des collèges du bassin chalonnais mais aussi de Louhans et du Creusot ont pu profiter d’une heure de visite auprès des stands pour qu’ ils puissent choisir leur orientation ainsi que l’établissement adapté à la poursuite de leurs études post-bac. Ce Salon était soutenu grâce au financement du Grand Chalon et du Conseil Régional.

Clin d’œil à la section mode du lycée E. Gauthey qui avait confectionné des foulards pour la section accueil du lycée au Salon.

Clin d’œil également aux élèves du Collège de Louhans.

