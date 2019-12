Le magasin d’Antiquités, Brocante basé dans le Clunysois à Cormatin, donne ses derniers coups de balai tous les week-end de décembre 2019 de 11h à 19h.

Catherine Fournet, propriétaire de ce magasin original « La Poussière du Temps » a décidé de venir s’installer sur Chalon-sur-Saône, au début de l’année 2020, pour continuer uniquement son activité « Poupées ».

En fermant ce magasin « La Poussière du temps » situé au 88 Grand rue à Cormatin (71460), elle fait le ménage de tout le stock de Brocante et Antiquités : tableaux, meubles, objets précieux, bijoux, argenterie, etc …

Tout doit disparaitre et c’est pour cela que Catherine Fournet vous attend tous les week-end de ce mois de décembre 2019, de 11h à 19h, au magasin de Cormatin.

Bien évidemment info-chalon.com reviendra sur l’activité « poupées » qui continue et qui viendra s’installer à Chalon-sur-Saône.

En attendant rien en vous empêche de visiter le site www.revesdepoupes.com, pour une idée de cadeaux pour Noël ou de téléphoner à Catherine au 06 32 89 62 76, qui vous conseillera en la matière.

JC Reynaud