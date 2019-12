La chanteuse de jazz et de musique du monde Anne-France Djane enchante ‘L’Atrium’

Une voix et une présence sur scène à la hauteur de son album !

Samedi 30 novembre, à 20 heures 30, à la Galerie d’Art de l’Atrium, rue du Pont à Chalon-sur-Saône, Patricia Piana avait organisé une soirée événement avec la venue d’Anne-France Djane, une chanteuse de jazz et de musique du monde, qui présentait la sortie de son C.D ‘Etoile’, un Cd métissé aux multiples couleurs.

La chanteuse, auteure, compositrice et interprète a chanté en live, de nombreux tubes connus de Jazz (‘Corcovado’, ‘Georgia On My Mind, ‘Que reste-t-il de nos amours’) avant de terminer par les chansons de son CD. Une pureté de voix, une présence sur scène, une sensibilité partagée avec son public, la chanteuse a enchanté l’assistance et c’est tout naturellement qu’elle était ovationnée en fin de concert.

Le photoreportage