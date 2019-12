Les enfants ont décoré les sapins de Noël de la place Damichel à Chalon

Les enfants de l'écoles du Devoir et de St Jean-des-Vignes ont mis leur petite touche personnelle aux sapins de noël…

Les jeunes élèves de l'école maternelle du Devoir et de l’école Saint-Jean-des-vignes ont confectionné des sujets et décorations de Noël, des flocons « Reine des neiges », sapins avec des pailles, boules, guirlandes et autres décorations de noël. Un travail fastidieux pour tous ces enfants mais ô combien intéressant. Ce jeudi matin, ils étaient tout heureux de pouvoir les suspendre aux sapins installés sur la place Damichel. Au total 225 enfants accompagnés des membres du Comité ont installé leurs réalisations. Le résultat final est du plus bel effet. A l'issue de cette activité, Yvette Michelin, présidente du comité de quartier Saint-Jean-des-Vignes et ses bénévoles ont distribué des paquets de friandises aux enfants. Evelyne Lefebvre, adjointe au maire et élue du quartier est venue féliciter tous ces bambins.

