A Chalon, ils sont venus marcher ou courir avec le Goupe Chalonnais de la Retraite Sportive

Ils sont venus courir ou marcher, pour une bonne cause, ce samedi au lac des Prés St Jean à Chalon. Ils ont effectué un ou plusieurs tours, seuls (es) ou en groupes. En tous cas, les Reines du 100e Carnaval de Chalon ont répondu à l’appel du Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive lors du Téléthon. Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon était également présente. En effet, le Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive et son Président Guy Aladame organisaient, comme tous les ans, cette manifestation. A 14 heures, 1265 tours, soit 3929 kilomètres étaient effectués (la moitié de l’objectif fixé de 7244kms). En parallèle les Compagnons du Devoir et du Tour de France, invités par la Retraite Sportive étaient à pied d’œuvre et ont fait montre de leur savoir-faire dans les métiers du bois, de la pierre, brique…