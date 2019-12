Affichage des drapeaux français et européens et paroles de l’hymne national pour « l’école de la confiance » de la République

Quand « Liberté, Egalité, Fraternité » prend tout son sens !

C’est dans un contexte national suite à la loi N° 2019-791 « Pour une école de confiance » promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019 (loi Jean Michel Blanquer) que s’est déroulée lundi matin à 9 heures, une petite cérémonie d’affichage à l’école primaire Vivant Denon à Chalon-sur-Saône.

Sur place, dans la classe d’une trentaine d’élèves de CM2 du maître des écoles Yves Pourchet , Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Valérie Maurer, Adjointe en charge des affaires scolaires, Philippe Marlier, Inspecteur de l’Education Nationale, Pascal Voisin, directeur de l’Ecole Primaire… ont procédé symboliquement à l’inauguration de l’affichage d’un panneau obligatoire représentant les valeurs de la République qui doivent figurer dorénavant dans les classes de 1er degré et second degré public et établissements privés sous contrat.

Sur Chalon-sur-Saône, le Maire s’est engagé publiquement à ce que toutes les classes soient dotées de cet affichage d’ici fin janvier 2020. Un panneau qui rappelons le, marque l’attachement fort de l’Ecole aux valeurs de la République et qui permet aussi d’engager le dialogue sur la citoyenneté.

Quelques extraits du discours du 1er magistrat de la ville face à des élèves très attentionnés : «Je suis très content d’être à vos côtés pour un geste que je qualifierais de symbolique puisque l’idée est de placer la République au cœur même de l’école. Vous êtes des enfants de la République et cela a un sens très particulier. C’est pourquoi le législateur a décidé qu’il était important que vous ayez un repère et que vous vous sentiez pleinement enfant de la République. La République est généreuse, ne croyez pas ceux qui disent qu’elle est avare. Elles est généreuse parce qu’elle accueille tout le monde, elle est généreuse parce qu’elle considère que tous les enfants quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau ont le droit à une éducation comme ici dans cette école […] Avec l’instruction que vous allez recevoir, parce que vos maîtres sont là, parce que vos maîtres ne sont pas seulement ceux qui dominent mais c’est ceux qui aident et ils ont tous la charge de faire en sorte que vous appreniez des choses nécessaires, afin de faire de vous plus tard, des adultes responsables et de bons citoyens […] Dans ce panneau d’affichage, il y a aussi des symboles positifs comme celui du drapeau en particulier, qui est un symbole fort qui nous rassemble ! 3 couleurs pour une seule nation, 3 couleurs pour la République, c’est déjà un message ! La Même République, pour tous les enfants, c’est aussi cela le message ! ».

S’en suivait la découverte du panneau effectuée conjointement par deux élèves de la classe et le Maire de Chalon.

Pour information : Afin de mettre en place des affichages qui soient esthétiques et résistants à l’usure, les emblèmes sont présentés sous forme d’un cadre mural au format A3 avec contour aluminium, protégé par une feuille de plastique transparente traitée anti-UV et anti reflet. Le coût total du dispositif (soit 160 classes à équiper) revient à 2 385,60 euros TTC.

Le photoreportage info-chalon.com