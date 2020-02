Tradition respectée au quartier St Jean-des-Vignes à Chalon

ce dimanche après-midi au local rue Pierre Bridet...

Le mois de janvier, c'est le mois des voeux et de la traditionnelle galette des rois. Ce dimanche après-midi, au local du comité rue Pierre Bridet, le quartier Saint-Jean-des-Vignes n'a pas failli à la règle. Yvette Michelin, présidente du comité et ses bénévoles organisaient ce momentchaleureux et convivial. 93 personnes se sont réunies et ont passé un agréable moment autour de la fameuse galette des rois. Le maire de Chalon, le président du Grand Chalon et de nombreux élus étaient présents. Sidney Roussel, Reine du 100e carnaval de Chalon, Line Lemes, reine du quartier et Laurine Janet, la Rosière de St Jean-des-Vignes ont éclairé par leur présence ce sympathique moment.