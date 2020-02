Du changement à la tête de la Jeune Chambre Economique de Chalon

Ludovic Berteau est le nouveau président de la Jeune Chambre Economique de Chalon, suite à son élection lors de l’assemblée générale, tenue le 12 décembre dernier à la Maison des Associations.

Depuis un mois la Jeune Chambre Economique de Chalon est présidée par Ludovic Berteau. A quelques jours de la nouvelle année, ses membres ont en effet choisi ce trentenaire consultant santé sécurité pour diriger le club en 2020. Il sera assisté par Flavie Daydé au secrétariat et Antoine Filipek à la trésorerie.

Ludovic Berteau n’est pas un inconnu sur la place chalonnaise : il est le gérant depuis octobre 2016 de la société EFC Prévention (Etude Formation et Conseil en Prévention), qui accompagne les employeurs dans leurs démarches de prévention des risques professionnels. Ancien président de BNI Chalon Entreprendre, il est également membre d’ECOSYN et de CTP71 (Compétence en Temps Partagé Saône-et-Loire). Entré à la JCE de Chalon en novembre 2017, il a été directeur de la commission « petits déjeuners d’affaires » durant 2 ans et secrétaire en 2018.

La promotion d’un vigneron local

Avec pour fil conducteur les deux mots « Envie de », la nouvelle équipe dirigeante va notamment mener deux actions en 2020. L’une initiée à l’automne 2019 et intitulée « Tous les 20 du mois, un vin du coin ». Autour du 20 de chaque mois, en afterwork, un viticulteur présente deux à quatre vins de son choix dans un bar-restaurant du centre-ville, ses vins étant vendus au verre au prix restaurateur. Les objectifs étant avant tout de mettre à l’honneur un établissement de la ville, de promouvoir un vigneron local, et de favoriser les rencontres et les échanges entre habitants et acteurs locaux. Le premier rendez-vous 2020 est fixé le 22 janvier prochain à la Maison des Vins. La seconde est envisagée sur un thème à définir en lien avec les Global Goals, ou si vous préférez les Objectifs de développement durable de l’ONU.

Le développement du club partenaires

La JCE de Chalon entend également développer son club partenaires, lancé officiellement en septembre dernier, avec un point d’orgue : l’organisation du congrès de la fédération régionale des jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté fin 2020. Le président Berteau et ses amis souhaitent en effet ouvrir cet événement aux partenaires des onze JCEL de la région.

L’assemblée générale a été également l’occasion de revenir sur deux grands événements qui ont marqué la fin de l’année 2019 et auxquels ont participé plusieurs membres de la JCE de Chalon. Le 65e congrès national, qui s’est déroulé à Toulouse du 21 au 24 novembre et qui a vu l’arrivée de la Savoyarde Linda Profit à la présidence de la JCEF. Et le congrès régional, qui a eu lieu à Montbard les 7 et 8 décembre et au cours duquel la Dijonnaise Aurélie Martin-Garraut a été élue pour un mandat d’un an présidente de la fédération régionale des jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté.

Gabriel-Henri THEULOT