Dimanche dernier, le Maître de full contact, Dominique Valera est venu diriger un cours au club « KARATHAÏ » à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône !

Plus de 160 personnes (jeunes et adultes) sont venus écouter les conseils de la légende du full contact français. Le photoreportage et l’interview info-chalon.com !

Dominique Valéra, champion du monde de full contact catégorie mi-lourd 1978 et 1981 et amis de la famille Patrice et Mathieu Piquerez est venu dimanche diriger toute la journée, un stage "tous niveaux' à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône, de 10 heures à 11 heures 45 et de 15 heures à 17 heures.

Info-chalon s’est immiscé dans le cours du Maître de full contact pour constater que l’homme âgé bientôt de 73 ans, dont l’emploi du temps est plus chargé qu’un Ministre n’était pas venu faire de la figuration ou dorloter les boxeurs du stage.

Méritant le respect de tous, le septuagénaire n’a pas hésité à interrompre la séance lorsque ses consignes ne sont pas respectées. Corriger les positions, montrer le geste juste… Dominique Valera a tout fait pour aider les combattants à progresser dans cet art martial qu’est le full contact. En fin de séance, tous les participants ont été ravis de cette journée avec le Maître.

Aidé pour la séance par Patrice Piquerez, ceinture noire 6ème dan, Mathieu Piquerez ceinture noire 4ème dan et Carole Vernadet, ceinture noire 1er dan (responsable des jeunes), les nombreux boxeurs mis en binôme ont dû occuper les deux salles de dojo pour pouvoir exercer au mieux ce sport de combat.

Retour sur le déroulement de la journée :

L’échauffement de Mathieu en a calmé plus d’un,

Des cours qui ont été suivis de prêt par Patrice,

Mais aussi par Mathieu,

Le Maître a longuement insisté sur la garde de combat,

Et la garde en corps à corps, (voir pourquoi en interview)

Il a terminé sa séance par de nombreux étirements,

Avant le traditionnel salut !

Le Maître Dominique Valéra a accepté en fin de séance de se prêter aux séances photos avec de nombreux fans de clubs voisins,

Et avec la section ‘jeunes’ du club de la famille Piquerez.

Ce grand champion qui a son franc parler a d’ailleurs accepté de se confier à info-chalon :

Dominique, en venant à Chalon-sur-Saône, vous vous attendiez à un tel succès de fréquentation ?

D.V : « Franchement, je ne m’attendais pas à avoir autant de monde mais je suis très content et c’est très bien comme cela. Mais vous savez, avec la famille Piquerez, je ne m’étonne de rien car ils font un excellent travail tout au long de l’année et depuis des années et des années ! Donc je sais qu’en venant ici à Chalon dans leur club, je ne serais jamais déçu !

Avez-vous apprécié cette séance, les boxeurs étaient-ils à l’écoute ?

D.V : « Heureusement qu’ils ont été à l’écoute sinon j’ai des arguments frappants (rires) ! Non sérieusement, ceci dit, j’ai beaucoup insisté sur la garde parce que les mômes (boxeurs), ils font des mouvements, ils ont des bonnes jambes et des bons poings mais souvent ils oublient quand même la garde. Alors je leur rappelle qu’en face ils ont un adversaire qui lui est là aussi pour envoyer des coups et donc qu’ils ne pensent pas seulement qu’à eux, c'est-à-dire à leur truc à eux, mais qu’ils pensent aussi qu’il y a quelqu’un en face qui correspond et qui envoie des coups ! ».

Quelles sont les valeurs du sport de combat que vous enseignez et que vous défendez ?

D.V. : « C’est d’abord la politesse, l’assiduité, le respect de l’autre et surtout le contrôle de soi qui est très important. Maintenant, on est dans une société et dans une jeunesse où il faut leur redonner des valeurs et des fondamentaux parce que certains d’entre eux partent dans des addictions (téléphones…) ! C’est donc pour moi très important d’être poli et respectueux ! ».

Content, que les représentants de la Ville de Chalon soient venus vous saluer ?

D.V : « Oui très content mais je vous dirai simplement que le sport de combat rassemble, ce que la politique divise. Merci ! ».

Lors de cette journée, on notait le passage de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Philippe Finas, Adjoint aux sports, Pierre Carlot, Délégué aux Sports et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif, venus saluer le Maître Dominique Valéra.

