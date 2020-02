Le tabac-presse Flamme et Fumée des Près Saint Jean ouvre un point service La Poste

Tout en utilisant les nombreux autres services proposés par le tabac-presse, les habitants pourront désormais avoir accès à l’essentiel des services de La Poste sur une plage horaire élargie, soit 68 heures d’ouverture par semaine, une amplitude incomparable avec celle d’un bureau de poste classique. Les clients pourront accéder aux services les plus courants de La Poste au sein du commerce de M. Didier BIGOT, 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Dans le tabac-presse Flamme et fumée, toutes les opérations les plus fréquentes pourront être réalisées : affranchissements, dépôts de plis, dépôts de colis pour les expéditions (y compris les recommandés) et vente des produits courrier.

Avec l’ouverture de La Poste Relais, en partenariat avec le tabac-presse Flamme et fumée installé au 14 Rue St Hélens, La Poste crée de nouvelles proximités, participe au lien social, enrichit l’usage que chacun fait de la ville et simplifie la vie de ses clients.

Elle actualise ainsi l’implantation de son réseau dans l’agglomération chalonnaise, tout en adaptant sa présence pour renforcer l’accessibilité de son offre de services.

Prestations proposées au point de services La Poste Relais Urbain :

Affranchissement des lettres et colis ordinaires, vente de timbre-poste, d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballages Colissimo, dépôt et retrait des lettres et colis y compris recommandés, dépôt des procurations courrier, contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier abonnement mobilité et Prêt-à-Poster de réexpédition, vente de recharges La Poste Mobile et de pièces La Monnaie de Paris.