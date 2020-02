La MSA de Bourgogne a remis un chèque de 398,30 euros à l'AFM Téléthon

c'était vendredi soir à la boucherie "La Chalonnaise" à Chalon…

Ce vendredi soir, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne remettait un chèque de 398,30 euros à l’AFM 71. Ce don est le fruit de la vente de vin chaud, gaufres, etc... réalisées au stand de la MSA, installé devant la boucherie « La Chalonnaise », lors des illuminations rue de la citadelle. C’est tout naturellement donc, à la boucherie-traiteur « La Chalonnaise », 15 rue de la citadelle qu’avait lieu cette remise de chèque. Paulo Ribeiro recevait cette sympathique réception où Jacqueline Gaudillière, déléguée de l’échelon local du chalonnais et départemental de la MSA de Bourgogne remettait le chèque à Nicolas Guillemin, représentant de l’AFM et coordinateur du Téléthon en présence de Roselyne Vanneaux animatrice de l’échelon local pour la MSA de Bourgogne.