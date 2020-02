REFORME DES RETRAITES - Des actions annoncées par la CGT à Chalon sur Saône pour les journées de mercredi, jeudi, vendredi... dimanche

Communiqué de l'Union locale CGT Chalon

Depuis le 05 Décembre 2019, le bureau de l'UL avec l'intersyndical organise des actions locales interprofessionnelles pour renforcer la visibilité d’une ébullition permanente contre la réforme.



L'Union Locale CGT appelle chaque syndicat dans tous les métiers, à réfléchir à la manière la plus efficace de maintenir la pression collective par la grève et autres actions cette semaine et vous invite à participer massivement aux actions professionnelles et interprofessionnelles qui seront organisées les 23 et 24 janvier à l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, CGC, FSU, Solidaires, UNEF, UNL.

Nous devons contribuer à faire du 23 et 24 janvier 2020 un véritable raz-de-marée de grèves et de manifestations.

Actions prévues cette semaine :

- Mercredi 22 janvier : Distribution tract 7h au pont Jean Richard. RDV sur place

- Jeudi 23 Janvier : Distribution tracts 7h feu du marché du stade. RDV sur place

- Jeudi 23 Janvier : Retraite au flambeau 18h. Départ maison des syndicats : venez nombreux avec vos flambeaux !

Un barbecue et un vin chaud fraternel sera organisé par les cheminots en gare de Chalon…

- Vendredi 24 janvier : Piquet de grève 8h30 devant la CPAM ( 24 Rue Jean Moulin – 71100 CHALON SUR SAONE)

- Vendredi 24 janvier : Manifestation Départ 15 h30 Maison des syndicats.

- Dimanche 26 Janvier : Fête à prix libre au profit des grévistes au Port Nord à La Méandre rue Denis Papin de 12h00 à 18h00.