La direction de Verallia fait le point sur la situation de son site de Chalon-sur-Saône

Au sujet du risque amiante

Verallia se conforme à ses obligations réglementaires en matière de sécurité des salariés et de protection de l’environnement et procède, dans le respect des normes et sous contrôle des autorités, à des états des lieux réguliers avec l’aide de prestataires extérieurs certifiés.

À la suite d’un incendie survenu le 16 juillet 2019 ayant partiellement endommagé la toiture de l’usine, Verallia avait immédiatement procédé à toutes les investigations environnementales et de sécurité, et notamment plusieurs mesures sur la présence d’amiante dans l’air. Les études ont été menées les 18 et 19 juillet 2019 par un bureau d’analyse indépendant et certifié dont les résultats sont clairs : « Aucune fibre d’amiante n’a été dénombrée. Aucune pollution de la zone n’a été mise en évidence ».

Le 18 juillet 2019, Verallia a fait procéder à d’autres mesures d’amiante par un autre laboratoire indépendant et certifié COFRAC. Les résultats confirmaient l’absence de fibre d’amiante et l’absence de tout risque de ce point de vue.

Ces résultats ont été portés officiellement à la connaissance du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail le 26 septembre 2019.

Le 10 septembre 2019, un prestataire extérieur certifié a effectué un diagnostic amiante de la toiture qui a confirmé que les mesures prises étaient satisfaisantes. Il était établi que la toiture ne présente aucun risque pour les occupants.

Le 12 septembre 2019, l’Inspection du travail, en visite sur le site, a été tenue informée de tout le dossier après être intervenue plusieurs fois lors de la réparation de la toiture.

Ces analyses ont toutes démontré une absence de fibre d’amiante dans l’air, confirmant l’absence de danger pour les collaborateurs de l’usine comme pour les riverains.

La CGT déclare avoir procédé le 30 octobre 2019 à des prélèvements, sans en informer la direction de la Société qui a découvert l’existence de cette démarche et ses résultats (datés du 7 novembre 2019) plus de deux mois plus tard dans un tract daté du 6 janvier 2020 adressé dans le même temps aux autorités et à la presse.