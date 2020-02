La nouvelle année et l’Epiphanie fêtées à AVF Chalon

Les membres d’AVF Chalon ont tiré les rois. Occasion également de se souhaiter une bonne année 2020.

2020 sera une année importante pour AVF Chalon, puisque l’association présidée par Françoise Finas fêtera le 16 mai prochain son demi-siècle d’existence. Un rendez-vous que les dirigeants préparent avec soin depuis de longues semaines.

En attendant, les quelque quatre-vingts adhérents étaient conviés vendredi après-midi à venir salle Citadelle déguster la traditionnelle galette de l’Epiphanie, la convivialité tenant toujours une grande place au sein de l’association cinquantenaire. Et, à la grande satisfaction des organisateurs, ils ont été près de cinquante à venir chercher la fève, la galette étant bien sûr accompagnée par un crémant dégusté avec modération, comme il se doit.

Les principaux rendez-vous du 1er trimestre

A AVF Chalon il ne se passe pas un jour de la semaine sans une activité proposée. Sur l’agenda du 1er trimestre nous avons noté notamment une conférence sur la mythologie grecque le 31 janvier, de l’art floral pour la Saint-Valentin le 7 février, de la cuisine pour la Saint-Valentin le 14 février, une conférence sur la découverte des nouveaux mondes le 21 février, une promenade gastronomique autour de Culles-les-Roches avec déjeuner à Genouilly le 12 mars, un déjeuner au restaurant « La Réale » le 15 mars, un déjeuner spectacle au cabaret de Trivy le 22 mars et enfin de la cuisine consacrée à la Belgique le 28 mars.

Les 50 ans de l’association

Mais le principal projet de l’année est bien évidemment la célébration des 50 ans de la création d’AVF Chalon en 1970. Le programme de la journée du 16 mai n’est pas encore achevé mais l’on peut d’ores et déjà dire qu’il sera à la hauteur de l’événement, avec une visite de Chalon, et plus particulièrement du cloître rénové de la cathédrale Saint-Vincent, et avec une dégustation à la Maison des Vins de la Côte chalonnaise.

