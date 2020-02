Quai des messageries à Chalon sur Saône - Gilles Platret annonce des changements

Le 22 décembre dernier, info-chalon.com s'étonnait de la signalétique au sol sur ce secteur des bords de Saône. Depuis, l'association VélosurSaône s'était mobilisée afin de pointer du doigt certains aménagements peu respectueux de l'univers cycliste.

En conseil municipal ce jeudi soir, le dossier du quai des Messageries a rebondi une énième fois, non pas autour des fameux arbres abattus devant le domicile du maire mais au sujet de l'aménagement des flux de circulation. Mourad Laouès, candidat écologiste de Bien Vivre à Chalon a pointé "des aménagements inadaptés aux enjeux climatiques", " imperméabilisation par béton et bitume, ce qui est insupportable en cas de forte chaleur, problématique en cas de fortes pluies ; abattage d’arbres quai des messageries, alors que plus que jamais la présence d’arbres en ville, particulièrement à cet endroit, est nécessaire pour la fraîcheur, pour atténuer la pollution de l’air, pour la continuité écologique et esthétique de cette ligne d’arbres. Aujourd’hui encore les chalonnais s’interrogent sur cette décision, dont les arguments sont discutables, et prise sans concertation ; sur ce même quai des messageries, la circulation à vélo, alors que ce mode de déplacement est plus que jamais nécessaire dans nos villes, est difficile, non sécurisée et d’ailleurs récemment pointée du doigt par l’association, Vélo sur Saône ; rue de la citadelle vous avez refusé le double sens cycliste, parfaitement adapté à cet endroit. Une demande portée également par des associations. Ces associations chalonnaises que vous n’avez pas oublié de flatter lors de vos vœux du 15 janvier, à qui vous avez réduit les subventions en début de mandat, et à qui vous donnez des coups de pouces en fin de mandat".

Une partie du quai des messageries va passer à 20 km/h... et donc en priorité piéton !

Gilles Platret a tenu à apporter quelques éléments de réponse ce jeudi soir sur la question de l'aménagement du quai des messageries, "il y a des comportements automobilistes qui ont la vie dure en terme de vitessse et de coexistence, on a souhaité réduire la bande circulée pour estomper la vitesse. La végétation n'a pas poussé, la bande enherbée va représenter la moitié de la surface. On aura un effet d'étroitesse de rue bien plus important. Mon but c'est d'assurer la sécurité de tous les usagers. On a avancé avec les associations. Sur le plan esthétique, les retours sont positifs.

Les vélos ont leur place en plein milieu. La signalétique qui a hélas été malencontreusement plaquée sur les côtés sera installée au milieu. On va installer des radars pédagogiques pour que chacun prenne conscience de sa vitesse. On va travailler à la création d'une aire piétonne sur la partie la plus proche de la Saône, avec une autorisation vélo à 6km/h maximum. Les cyclistes pourront continuer à emprunter la bande roulée mais pourront emprunter les trottoirs à l'image du quai Saint Cosme. A terme, lorsque les travaux de consolidation sous le pont Saint Laurent sur la bande de halage permettra la création d'une circulation piéton/cycliste. Ca demande du respect mutuel.

Il faut réussir à casser la vitesse des voitures. Le plateau du Port Villiers n'est pas idéal mais efficace. On va créer deux zones 20, l'une au niveau du Port Villiers, la place du Port Villiers passera en priorité piétonn et une seconde dans le prolongement de la Place du Chatelet. Les piétons seront prioritaires sur toute cette zone. Ce travail a été fait en concertation avec les associations.

Peut être que l'augmentation de la pratique du vélo en ville y compris chez des élus a permis de résoudre un certain nombre de problémes. j'ai pris l'arrêté municipal. Peut être qu'on a ouvert les yeux plus tardivement que d'autres. La pratique du vélo augmente et j'espère que ca conditionnera le comportement des automobilistes. Il ne s'agit pas de piétonniser mais de marier les usages" a conclu le maire de Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé