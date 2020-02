Les seniors golfeurs chalonnais se retrouvent pour tirer les rois

Comme chaque année à pareille époque, les seniors golfeurs de Chalon ont cherché la fève de l’Epiphanie. Ils en ont profité pour bien sûr parler... golf !

Si Dame Saône ne fait pas un caprice printanier, comme cela lui arrive quelquefois, la saison 2020 commencera officiellement le mardi 17 mars avec une compétition index. Mais pour les membres de l’amicale des seniors golfeurs de Chalon l’année 2020 a bel et bien commencé ce mardi 21 janvier avec les traditionnelles retrouvailles de l’Epiphanie, auxquelles assistait Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie.

Occasion pour le président Renaud Boucharlat de souhaiter « bonne année, bonne santé, et bon golf » à tous les participants, réunis dans une des salles de l’Espace Jean-Zay. Et d’annoncer qu’il y aura trente épreuves au calendrier de 2020 et que l’assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 3 novembre, juste après les vacances scolaires de la Toussaint. Prenant la parole, Eric Morin a souhaité à son tour à l’ensemble des seniors golfeurs chalonnais une bonne année 2020, « une belle saison avec plein de birdies et d’eagles ».

Les explications de Laurent Seinger

Mais avant de déguster une part de galette de la pâtisserie Allex, partenaire de toujours du golf à Chalon, les quelque quatre-vingts joueurs présents ont pu échanger sur les nouvelles règles applicables depuis 2019 et sur le nouveau système de handicap, qui sera mis en place dès le printemps prochain, avec Laurent Seinger, un des deux pros de l’AS Golf.

Laurent Seinger, toujours fidèle à ce premier rendez-vous de l’année, a notamment exposé l’évolution dans les départs pour les 17 ans et plus, avec désormais des départs recommandés, au nombre de six.

Un nouveau mode de calcul de l’index

Le pro a ensuite expliqué le WHS, autrement dit le World Handicap System, le nouveau mode de calcul de l’index, voulu par l’USGA (United States Golf Association) et le R&A (Royal and Ancient), les deux organismes qui régissent le golf mondial. Le WHS, qui va progressivement être mis en œuvre en France à partir de mars 2020, repose sur la moyenne des 8 meilleurs résultats parmi les 20 derniers enregistrés.

Enfin Laurent Seinger a donné trois conseils pour gagner des points sur le putting et donc pour améliorer peut-être le nouvel index WHS. Renforcer ses putts courts, renforcer son dosage et renforcer son entrainement.

Gabriel-Henri THEULOT