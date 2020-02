Retour sur la galette de la Maison de quartier des Aubépins

Jeudi après-midi, avait lieu la galette de la Maison de quartier des Aubépins. Retour avec Info Chalon sur cette journée festive pour les enfants et les habitants du quartier.

Jeudi dernier, à 15 heures, à la Maison de quartier des Aubépins, c'était le moment des traditionnels vœux de nouvelle année.



L'occasion pour les élèves de l'école primaire Jean Moulin et de sa section Ulis de chanter, sous la direction de Sylvain Fargeix, professeur de musique du Conservatoire du Grand Chalon, et Muriel Dubois, directrice de l'école, qui enseigne également au CE2 et CM1.



Aurélie Nguyen, directrice de la Maison de quartier des Aubépins, a pris la parole.



«La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie», dira-t-elle lors de son discours, citant Sénèque*, concluant par ses vœux avant de céder sa place à Thérèse Bessette, présidente de l'association de la Maison de quartier des Aubépins.



Invité pour l'occasion, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a également pris la parole, terminant son discours devant un auditoire attentif, par une anecdote, souhaitant à tous «366 petits bonheurs sucrés», année bisextile oblige!



Nos petits chanteurs ont chanté «L'automne (Gentle rain)», «À quoi ressemble ta maison» de Gilles Pauget, «Sakura», «Bichoco blues» de Charlie Parker, «Le Brouillard»,«Hop, hop, opéra!» et «Mexico».



Ensuite, c'était l'heure de partager la galette des Rois!



* Un illustre philosophe latin, né à Corduba (Cordoue), dans la province de Bétique, en Hispanie, vers 4 av. notre ère mort à Rome en l'an 65 de notre ère.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati