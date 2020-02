Le Pôle formation UIMM de Chalon-sur-Saône ouvrait ses portes ce samedi

Le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 ouvrait ses portes samedi 25 janvier à Chalon-sur-Saône. Une occasion pour de nombreux collégiens, lycéens et parents de découvrir les opportunités de carrières et de formations en alternance dans l'industrie. Plus de détails avec Info Chalon.

Du baccalauréat à BAC + 5, le pôle formation UIMM* Bourgogne 21-71 propose des diplômes pour se former à des métiers variés recherchés par les entreprises dans les domaines suivants : robotique, maintenance, électrotechnique, productique, chaudronnerie, conception, fabrication additive, contrôle, management, commerce...



Samedi, de 9 heures à 16 heures 30, à l'occasion d'une journée portes ouvertes, collégiens, lycéens et parents, pouvaient décourir les opportunités de carrières et de formations en alternance dans l'industrie.



Le Pôle formation UIMM, la fabrique de l'avenir

Le public pouvait également visiter les ateliers, découvrir les équipements et échanger avec les formateurs et les apprentis.



L'UIMM Bourgogne 21-71, 1er réseau de formation professionnelle dans l'industrie, c'est 381 apprentis (BAC,BTS), 150 alternants (Licence, Master, CQPM en contrat de professionnalisation), 2000 salariés en formation professionnelle et plus de 900 entreprises clientes.



C'est aussi 2 sites, à Dijon et celui de Chalon-sur-Saône, situé dans la Maison des Entreprises, au 75 Grande Rue Saint-Cosme, et dirigé par Sébastien Ferrau.



Ainsi plusieurs ateliers étaient ouverts au public, comme l'atelier Maintenance Industrielle, l'atelier Productique/Usinage, le mini Fablab sur la fabrication additive avec notamment des démonstrations d'imprimantes 3D ou un jeu de réalité virtuelle.



Côté chaudronnerie, il y a également des démonstrations de soudage virtuel et l'exposition de quelques pièces de chaudronnerie.



Leur meilleure décision : intégrer l'IUMM

Qui peut mieux qu'un jeune expliquer à un autre jeune, l'intérêt d'intégrer le pôle formation?



C'est le pari que fait l'UIMM Bourgogne 21-71. L'occasion pour Info Chalon de découvrir le parcours de jeunes qui servaient de guide aux visiteurs.



Parmi eux, Jorys Dodard, 17 ans, de Saint-Loup-de-Varennes, qui en est à sa 2ème année en BAC Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI), un diplôme qui s'obtient en 3 ans.



«En fait, la chaudronnerie, je connaissais un peu car mon père est chaudronnier-soudeur pour le Groupe Cayon. Étant familiarisé avec ce métier, j'ai toujours voulu partir là-dedans. Un jour, je me suis décidé. J'ai tapé sur Internet les mots-clés " lycée chaudronnerie Chalon" et ça m'a indiqué l'IUMM», nous explique Jorys.



Le jeune Saint-Lupéen part de ce pas s'inscrire et «en septembre, j'étais embauché en alternance dans la même entreprise que mon père (rires). M'inscrire à l'IUMM, a été ma meilleure décision!».



Autre parcours intéressant parmi tous ces ambassadeurs, celui de Ryan Rampon, 22 ans, Champforgeuil, «content qu'il y ait une école comme celle-ci, à Chalon».



Le jeune homme nous expliquait avoir fait un BTS technico-commercial à Cluny. Un temps intéressé par l'Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion (IFAG), école de management et d’entrepreneuriat, de Lyon, pour sa 3ème année, quand on lui apprend que l'IFAG Bourgogne Franche-Comté allait ouvrir une antenne dans les locaux de l'IUMM.



Inscrit dès la 1ère promotion, le Champforgeuillais travaille en alternance en qualité de sous-chef de secteur chez DHL Express, le leader du transport express international en France.



En octobre dernier, Ryan participait aux Business Games IFAG** 2019-2020 où l'école Chalonnaise terminera 9ème sur 84. Une belle performance pour une première!



«Le directeur était tellement content de nous qu'il nous a payé un restaurant», précise le jeune homme.



«Ryan est vraiment un bon élément», nous indique à son sujet, Jöel Dumas, coordinateur B3 à l’antenne de l’IFAG Bourgogne Franche-Comté.

Prochaine journée Portes Ouvertes, samedi 14 mars, de 9 heures 30 à 16 heures 30, Maison des Entreprises, 75 Grande Rue Saint-Cosme.

*UIMM pour l'Union des industries et métiers de la métallurgie.

** Ce sont des simulations d’entreprise permettant aux participants de découvrir et d’expérimenter les savoir-faire et savoir-être liés à l’entreprise, de manière concrète, ludique et interactive.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati