Galerie du Chatelet à Chalon-sur-Saône : Le talent était au rendez-vous

Plus de 150 personnes sont venues admirer les œuvres de Pierre Guillaumé et Philippe Fernoux !

C’est une exposition intergénérationnelle qui a été proposée de mardi à ce dimanche aux chalonnais et grands chalonnais à la galerie du Chatelet, située 1 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône.

D’un côté les dessins de personnages connus représentés sous divers formats par Pierre Guillaumé, jeune artiste dessinateur à l’avenir très prometteur possédant un sacré coup de crayon et de l’autre Philippe Fernoux, peintre amateur qui nous fait découvrir ses toiles stylées ainsi qu’une nouvelle technique de dessin qui se nomme ‘Le Zentangle’.

Ces deux artistes se sont confiés à info-chalon :

Philippe Fernoux : « Je suis un peintre amateur qui travaille actuellement sur une nouvelle technique qui se nomme le ‘Zentangle’ qui veut dire en anglais : « fouillis ». Cet art méditatif, créé par deux américains, Rick Roberts et Maria Thomas permet de réaliser des modèles abstraits par de multiples déclinaisons et s’adresse à tout public. Si cette technique mis en place, est d’insérer des motifs sélectionnés dans un petit carré pour rendre un bon rendu, me concernant, j’ai décliné mes œuvres de façon plus artistique en y ajoutant également de la couleur. Cette technique qui existe que depuis une quinzaine d’années est partie sur une base de gribouillage qui a été ensuite encadrée dont certains dessins ont été véritablement reconnus comme des œuvres d’art que très récemment. Les Américains se sont engouffrés dans ces œuvres, cela est venu ensuite en Europe et dernièrement en France. Me concernant cela fait seulement 3 mois que j’utilise cette méthode et c’est ce que je vous présente aujourd’hui ! ».

Pierre Guillaumé (photograhie : Pierre avec son frère Antoine) : « Cela fait deux ans que je dessine ! J’ai commencé ma collection de dessins en réalisant les portraits des différents Présidents des Etats-Unis et petit à petit je me suis mis à dessiner les acteurs français et étrangers ou des personnages qui me plaisent par leur charisme. Mon meilleur souvenir c’est dernièrement, quand j’ai dessiné la super star américaine Vin Diesel car mon dessin a été partagé par l’acteur sur son Facebook et nous avons comptabilisé 1 300 000 vues. Je choisis mes dessins tout simplement et souvent après avoir regardé un film et qu’un acteur, qui y a un rôle, me plaît. Immédiatement je me mets à le dessiner et je réalise mon œuvre en 1 à 2 heures. En fait, ce sont eux qui sont ma source d’inspiration ! ».

Si vous souhaiter prendre contact avec ces deux artistes :

Philippe Fernoux : 06 24 77 68 86 ou [email protected]

Pierre Guillaumé : Pierre portraits sur instagram et Pierre Guillaumé sur facebook.

J.P.B