Le 75ème anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau commémoré dimanche à Chalon-sur-Saône

Dimanche, en fin de matinée, à Chalon-sur-Saône, une commémoration du 75ème anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau avait lieu au pied du Monument de la Résistance-Déportation. Des officiels et des anonymes, étaient réunis pour honorer ces plus de 1,1 million de victimes, principalement des juifs, de la barbarie nazie, à l'aune de l'antisémitisme resurgissant. Plus de détails avec Info Chalon.