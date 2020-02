L'Union des Sociétés Musicales et Chorales de Chalon a tenu son assemblée générale

L’Assemblée Générale de l’Union des Sociétés Musicales et Chorales de Chalon, regroupant 16 associations et représentant environ 800 adhérents, s’est tenue le 22 janvier dernier sous la présidence de André Genot à la Maison des Associations – Espace Jean Zay, à Chalon. Etaient également présents de Benoît Dessaut (Adjoint à la Culture) et Dominique Rougeron, ainsi que Gilles Lutmann et Gérard Hochart de la CMF 71 et Nathalie Leblanc (Conseillère municipale et régionale).

Mr Genot a tenu tout d’abord à rendre un hommage à Christian Villeboeuf, ancien président de l’USMC, disparu en juin dernier et qui a laissé son empreinte sur cette union.

Après présentation et adoption à l’unanimité des rapports d’activités et bilan financier, ainsi que du rapport moral, le bureau a été reconduit, sachant que deux de ses membres avaient souhaité ne pas se représenter. Ainsi Vincent Heutte, ancien président et depuis un an vice- président, avait fait part de sa décision de se retirer, ainsi que la trésorière Stéphanie Carlot.

Le nouveau bureau est ainsi constitué :

Président : André Genot (Président de l’Ensemble Choral Chalonnais)

Vice-président : Jean Yves Poy (Président d’Opus 71)

Le secrétariat sera assuré par Patrice Schaal (Président de l’Ensemble Vocal de Bourgogne),

La trésorerie revient à Marie-Françoise Gillot (Présidente de ELOE).

Benoit Dessaut, adjoint au maire, a indiqué que le montant des subventions municipales devrait rester égal à celui de l’an passé et que l’opération « coup de pouce » serait reconduite. L’USMC souhaiterait que lui soit attribué un « coussin » supplémentaire à répartir pour les associations qui chaque année peuvent présenter une évolution particulière de leurs charges de fonctionnement. Concernant les réflexions sur l’aménagement de salles culturelles au Port Nord, l’USMC compte bien participer à l’élaboration d’un projet adapté à ses pratiques.

Mr Lutmann est intervenu sur la collaboration avec la Confédération Musicale de France 71 et en particulier sur la mise à disposition par la ville du Cloître de la Cathédrale les 20 et 21 juin pour des concerts vocaux ou instrumentaux dans le cadre des Ballades.

L’USMC reste ouverte à toute association musicale ou chorale qui souhaiterait adhérer : contact André Genot (Tél : 06 79 54 28 91 – mail : [email protected] ).