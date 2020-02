Nuit des Conservatoires 2020 /Conservatoire du Grand Chalon

C’est le rendez-vous de la pédagogie inventive et ludique, de la créativité et du partage avec tous les publics. Chaque année, vous vous pressez de plus en plus nombreux dans tous les Conservatoires pour le bonheur de tous. Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir des spectacles, ateliers, concerts, impromptus, lectures et créer votre parcours au gré de vos envies !

Tout le programme ici : https://fr.calameo.com/read/001040215045d01a6fb80