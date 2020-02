Deux joueuses des Coquelicots (F18) aux portes de l’équipe de France ?

Retenues en stage national, elles font parties du vivier du club formateur du Club de Rugby Chalonnais féminin des Coquelicots !

Deux joueuses du Club des Coquelicots Chalonnais ont été retenues dernièrement en stage national le weekend dernier à Chaponnay (69), lors du regroupement des 45 meilleures joueuses de la Région Zone France Est de la catégorie F18, en vue d'intégrer le top 100 France.

Ce stage a permis à Oumifarda Chaka et Dana Ayache, nos deux chalonnaises, de jouer avec les meilleures joueuses de la Région et d’évoluer au plus haut niveau dans leur catégorie.

Félicitations au club Marie-Céline Bernard du club des Coquelicots qui s’impose comme un gros club formateur du rugby féminin sur la région Bourgogne/Franche-Comté.

Le club des coquelicots qui possède déjà dans ses rangs Kenza Albert El Amrani, Championne du Monde inter-universités, de nombreuses joueuses dans les sélections régionales et maintenant deux filles Oumifarda et Dana aux portes de la sélection de l’équipe de France en catégorie F18.

Info-chalon leur souhaite le meilleur pour la suite de leur jeune carrière.

J.P.B