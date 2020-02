'Portraits in Red' à l'Espace des Arts cette semaine !

Dans son ondoyante robe rouge, Wanjiru Kamuyu déploie une gestuelle où l’esthétique des danses de l’Afrique se mêle au butô japonais.

Tour à tour feu, flamme, illusion, souveraine impérieuse, déesse fragile et fulgurance absolue, telle est Wanjiru Kamuyu dans Portraits in Red, un solo sacral, très impressionnant. Dans son ondoyante robe rouge, elle déploie une gestuelle où l’esthétique des danses de l’Afrique se mêle au butô japonais. Wanjiru Kamuyu, née à Nairobi, Kenya, puis installée à Paris depuis 2007, a débuté sa carrière à New York. Elle a travaillé avec des chorégraphes comme Robyn Orlin, Nathalie Pubellier, Bill T. Jones, Jawole Willa Jo Zollar (Urban Bush Women), Bintou Dembélé, mais aussi avec Bartabas, Jean-Paul Goude ou Jérôme Savary. Elle a fondé sa propre compagnie en 2009. Dans Portraits in Red, créé avec la complicité de Robyn Orlin, elle exploite sa triple appartenance (Afrique, Amérique du Nord, Europe) pour questionner l’idée même de beauté et les stéréotypes qui lui sont attachés, ainsi que sa diffusion à des fins mercantiles.

