Chalon-sur-Saône : Salon Post-Baccalauréat au Colisée !

160 formations présentées par 70 exposants étaient proposées au salon « Post Bac » qui se déroulait toute la journée hier jeudi de 9 heures à 17 heures au Colisée rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône. Organisé, par les Proviseurs des lycées de Chalon-sur-Saône et de Fontaines, ce forum conçu pour les lycéens qui s’étendait sur 3 salles a connu un réel succès.

Industrie, commerce, sécurité, social, paramédical, management, domaine artistique… les intervenants ont pu échanger avec les lycéens de 1ère et Terminale du cursus général et des classes technologiques et professionnelles.

Info-chalon.com a fait le tour des stands où les questions allaient de bon train : Les risques ? Les salaires ? Les horaires? Les contraintes ? Les qualités ou les diplômes requis pour exercer le métier en question ?

Les jeunes sont repartis de ce forum avec les réponses à leurs questions et beaucoup se disaient rassurés d’avoir conversé avec un ou plusieurs professionnels. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ont pu parfaire ou finaliser leurs vœux d’orientation!

A 11 heures, on notait, lors de la découverte du forum avec les officiels sous la conduite de Mrs Carriot (Proviseur du lycée Pontus de Tyard), Barbero (Proviseur du lycée Mathias) Cagnes (Lycée Camille Du Gast) et de Mme Quercia (DDFPT du lycée Emiland Gauthey), la présence de Jean-Jacques Boyer, Sous- préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’ Annie Lombard, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge des Solidarités, de la Santé, du Handicap et de l’emploi, de Pierre Carlot, Délégué aux sports à la ville de Chalon...

Petit clin d’œil aux deux formateurs de la Police Nationale dont c’était le dernier salon avant une retraite bien méritée !

Pour information, il faut savoir que ce salon Post-Bac est organisé depuis une dizaine d’années par les lycées du bassin en collaboration avec l’EPIC Office de Tourisme et des congrès du Grand Chalon. Son objectif est de présenter aux visiteurs, principalement des élèves de classes de terminale, les différentes orientations possibles pour leurs futures études ou formations professionnelles ainsi que les métiers qui en découlent. Des élèves de classes de première sont également invités à venir sur leur temps libre.

