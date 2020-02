Pour la Saint-Valentin, pensez à lui faire plaisir tout en douceur et en gourmandises

Vous découvrirez chez Jeff de Bruges, une collection sous le signe de l’Amour.

Sublimez vos papilles avec un cœur chocolat noir 60% de cacao, avec des cranberries pour la douceur fruitée, du croquant avec les éclats de noix de pécan et la puissance du grué de cacao. Vous pouvez personnaliser votre cœur avec le message que vous souhaitez, ce qui donnera à votre cadeau tout son sens.

Vous trouverez également de jolis coffrets et présentations de toutes tailles et dès 5,60€.

Chez Jeff de Bruges, toutes les recettes sont soigneusement élaborées sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié).

Chocolats Jeff de Bruges, élaborés par des maîtres chocolatiers !

« Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66. Ouvert le lundi après-midi et du mardi au jeudi de 9 h30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h et vendredi et samedi de 9 h 30 à 19 h (Ouverture exceptionnelle tous les dimanches de Décembre).

Publi-information

J.P.B