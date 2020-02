Retour en images sur la journée portes ouvertes de l'IFSI du Chalonnais

Samedi, l'Institut de formation en soins infirmiers du Chalonnais faisait sa journée portes ouvertes. Retour en images avec Info Chalon.

À l'occasion de sa journée portes ouvertes, l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Chalonnais a accueilli de nombreux visiteurs, ce samedi, de 10 heures à 16 heures 30.



Installé au 141 Avenue Boucicaut, dans des locaux rénovés du lycée Niépce-Balleure, depuis juillet dernier, l'IFSI du Chalonnais accueille 220 étudiants, parmi lesquels 180 étudiants infirmiers et 30 étudiants aides-soignants, comme nous l'indique Arnaud Barras, cadre supérieur de santé au sein de l'établissement.



Cette journée portes ouvertes fut une belle occasion pour l'établissement de présenter les professions d'infirmières et d’aides-soignantes, où le manque de moyens est souvent déploré mais également pour ses visiteurs, venus glaner des informations précieuses, de découvrir ou de mieux connaître les cursus, le fonctionnement et la vie de l’établissement.



Au programme, visite des locaux, présentation des formations et des modalités de sélection (Parcoursup), des démonstrations, échanges avec les formateurs et les élèves infirmières et aides-soignants.



Des étudiants ont animé des ateliers dans des laboratoires de simulation, dont 3 équipés d'un mannequin connecté.



Parmi les visiteurs, notons la présence des conseillères régionales, Francine Chopard, Nathalie Leblanc, également cheffe de file de la liste Cultivons Chalon et candidate aux élections municipales, et Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon chargée des Solidarités, de la Cohésion sociale, de l’Emploi et de la Politique de la Ville, pour ne citer qu'elles.



Et au regard de l'affluence dans les couloirs des 3 étages de l'école, nul doute qu'ils seront nombreux cette année à émettre le vœu, sur Parcoursup, de rejoindre l’IFSI du Chalonnais.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati