MUNICIPALES - Cultivons Chalon annonce une réunion publique spéciale associations

Cultivons Chalon propose aux associations une rencontre ce jeudi 13 février pour échanger sur la politique associative qui pourrait être menée ces 6 prochaines années.

La liste Cultivons Chalon conduite par Nathalie Leblanc se présente aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains.

Nous sommes une équipe de citoyennes et citoyens, de bénévoles, de militants et d’élus, unis pour proposer un projet ambitieux et porteur d’espoir pour Chalon.Nous aimons Chalon. Nous croyons aux atouts de notre ville et aux talents qui la composent.

Nous voulons cultiver l’intelligence collective, l’esprit d’écoute et d’entraide, l’éducation, l’émancipation, la culture et le sport pour tous, le partage et la diversité.

Nous voulons travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire.

A ce titre, nous sommes particulièrement attachés à la richesse de la vie associative chalonnaise et nous souhaitons vous soutenir davantage.

Pour engager cette démarche, nous avons le plaisir de convier les associations à une réunion :

Le jeudi 13 février 2020

A 18H30

A l’Espace Jean ZAY

Pour leur présenter notre projet et échanger sur la politique associative que nous pourrions mener ensemble ces six prochaines années.