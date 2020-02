Le grand salon du Colisée a accueilli vendredi soir la soirée projection de la vidéo sur « Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » 2019.

Une nouvelle page de la longue histoire d’« Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » vient de se tourner avec la soirée consacrée à la projection du film retraçant le rendez-vous 2019. Un court-métrage de six minutes réalisé pour la seconde année consécutive par un apprenti des Ateliers du Cinéma de Beaune, ouverts par Claude Lelouch et quelques amis en 2016. Après Pierre-Andréa Bret l’an passé, c’était au tour d’Emile Philizot d’exprimer toute l’étendue de son talent prometteur dans ce petit film, également dédié à Serge Dassault, père d’Olivier Dassault, un des nombreux partenaires de l’association, et à Fabrice Aimé, pilote du team AB Boat 71, toujours présent le jour J en dépit de son éloignement. Au cours de ces six minutes Emile Philizot a souhaité montrer « des moments de spontanéité » et le jeune réalisateur y est parfaitement parvenu. Auparavant Aude Lemordant, triple championne du monde de voltige aérienne, et Catherine Maunoury, présidente de l’Aéro-Club de France, les deux marraines de cette journée du 18 mai 2019, grâce à la magie de la vidéo, avaient salué l’assistance.

Rendez-vous le samedi 23 mai prochain

La traditionnelle soirée ,à laquelle assistaient notamment Gilles Platret, maire de Chalon, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon chargée des solidarités, de la cohésion sociale, de l’emploi et de la politique de la ville, Eric Michoux, maire d’Epervans, Ludovic Berteau, président de la Jeune Chambre Economique de Chalon, le colonel Sylvain Hilairet, commandant la BPIA (base pétrolière interarmées) de Chalon, le capitaine Fabien Farrugia, commandant la compagnie de gendarmerie de Chalon ainsi que les adjudantes Florence Scandella et Cindy Derasse, instructrices à l’Ecole de gendarmerie de Chaumont, a été l’occasion pour le président Benoit Leduc de rappeler que l’édition 2020 aura lieu le samedi 23 mai à Champforgeuil et à Fragnes-La Loyère... Mais presque tout le monde dans l’assistance le savait déjà ! Et d’annoncer l’autre grand événement de l’année, à savoir le gala de l’équipe spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône le dimanche 20 septembre à 16 heures au Colisée. Pour être complet sur le sujet, sachez qu’un projet de sortie à la base aérienne 701 de Salon-de-Provence est à l’étude pour 2021.

« Une journée inoubliable pour tous »

La soirée a été aussi marquée par un retour en images sur « une journée inoubliable pour tous ». La journée du samedi 22 juin 2019, durant laquelle trente personnes en situation de handicap et trente accompagnateurs se sont rendus à l’Ecole de gendarmerie de Chaumont, dans le cadre du défi social relevé par la 7e compagnie de la 495e promotion d’élèves-gendarmes. Un chèque de 3 900 €, correspondant aux fonds récoltés lors de ce défi social, a ainsi été remis à l’association. Autre chèque attribué à « Un Avion, Un Enfant, Un Rêve », celui remis par Eric Michoux dans le cadre des repas de la ruralité moderne et qui a permis à l’élu chef d’entreprise de mettre en exergue une nouvelle fois « le côté humaniste » de Benoit Leduc, n’hésitant pas à affirmer « Tu es porteur du mot amour dans tout ce que tu fais ».

« La chaine de solidarité des bénévoles »

Rebondissant sur les paroles du pdg du groupe Galilé, Gilles Platret a pour sa part évoqué « les lumières » que l’association « allume plein de fois ». Avant de faire remarquer qu’« Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » est devenu « un événement national ». « Trouvez une association qui a des vidéos comme ça, c’est exceptionnel » a ajouté le maire de Chalon. Lui succédant, Annie Lombard a parlé de « la chaine de solidarité pour assurer la joie et le bonheur à tous ces enfants » et n’a pas manqué de remercier tous les bénévoles pour leur « gros travail ». Chaque année ils sont cent-cinquante à être sur le pont le jour J...

Gabriel-Henri THEULOT