Joli partenariat sportif entre l'IME de Virey le Grand et le Collège Jacques Prévert

A l’occasion du partenariat entre le Collège Jacques Prévert et l’Institut Médico Educatif Georges Fauconnet de Virey-le-Grand, la saison scolaire 2019/2020 sera importante. En effet, depuis dix ans, les collégiens des classes de 3ème se sont associés aux jeunes de l’institution afin de participer au projet ACCRO Gym, au rythme d’une rencontre par semaine. L’objectif du cycle étant d’environ 7 séances, de Janvier à Février. L’ensemble des participants se regroupant au COSEC Nord. En réalisant les figures tour à tour, les élèves se positionnent en équilibre, soit en voltigeur, soit en porteur, pour construire les pyramides. Dans la présentation des enchaînements de figures, chaque sous-groupe, doit également effectuer une recherche sur un thème musical approprié.

Ce projet ayant pour but de développer la coopération, la solidarité et de favoriser la coordination motrice, les élèves ont la possibilité d’utiliser un nouvel outil, la tablette qui permet de visualiser et de faire évoluer les figures.

Monsieur Christophe TARGANI, professeur d’EPS au Collège Jacques Prévert, en collaboration avec Monsieur Patrick AUGAGNEUR, éducateur sportif à l’IME ont assurés l’organisation et l’encadrement de ce projet.

A l’issue de ce travail, l’ensemble des participants à ce projet, seront réunis en Mai à l’IME Georges Fauconnet pour la remise des récompenses, suivi d’une visite de l’institution et d’un repas pris en commun.

Saluons ce partenariat placé sous le signe de la réussite.