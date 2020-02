100e CARNAVAL CHALON - Inauguration de l’exposition ‘Cœur de Reines’

Mise à l’honneur des Reines de Chalon dont la première fut couronnée en 1908 !

Vendredi, à partir de 19 heures dans l’entrée du théâtre Piccolo, rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, se tenait l’exposition ‘Cœur de Reines’ mise en place par l’association des commerçants de la Rue aux Fèvres ‘Cœur de Ville’.

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Sophie Landrot, Adjointe en charge du développement du commerce chalonnais et de l’animation de la ville, de René Dubois, Président du Comité des fêtes, de Sébastien Mercey, Vice-président du comité des fêtes, de Michel Rousseaux, Secrétaire Général du Comité des Fêtes, de Laëtitia Leclercq, Présidente de l’Association ‘Les Commerces Du Cœur de la Ville’, des Reines du Carnaval de Chalon, de nombreux commerçants et sympathisants.

Voici quelques extraits des discours prononcés lors de cette inauguration :

Michel Rousseaux : « Je voudrais remercier d’abord, Mme Leclercq d’avoir proposé ce projet qui de suite nous a séduit. Le jour de la Saint Valentin, quoi de mieux que de se retrouver au cœur de Chalon-sur-Saône avec cette association des commerçants de la rue aux Fèvres ‘Cœur de Ville’ que je remercie. ‘Cœur de Reines’, c’est le thème de cette exposition qui sera présentée ce soir ! Ces reines qui nous ont fait vibrer le carnaval chalonnais depuis 1908 […] Je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a eu, en tout, 97 et je ne citerais que la première Claire Demortière, reine de Chalon en 1908. Saluons aussi nos trois sourires gracieux de ce soir, Manon, Sydney et Océane, nos Reines de ce carnaval. Merci à tous ! ».

Laëtitia Leclercq : « Merci à tous d’être venus aussi nombreux au théâtre Piccolo, l’association ‘Cœur de Ville’ a mis en place cette exposition par rapport aux 110 ans du carnaval afin de mettre les Reines de Chalon à l’honneur [...] Cette exposition a pour but de valoriser les reines dont les premières, étaient des reines du travail de 1908 à 1960, mais aussi toutes celles qui se sont succédées ensuite […] Bonne exposition à tous ! ».

Gilles Platret : « On rentre petit à petit dans cette ambiance qui va animer notre ville et qui va même la transformer dans quelques jours maintenant. Carnaval, c’est la fête du printemps, c’est l’arrivée des beaux jours et c’est l’hiver qui prend fin […] Ce moment là, de carnaval, chaque année, il prend Chalon à cœur et il va amener les uns et les autres à faire la fête et à faire tomber ces barrières qui parfois peuvent exister entre les gens et c’est comme cela depuis 110 ans […] Bonne inauguration à tous et vive le carnaval de Chalon ! ».

Le photoreportage info-chalon

J.P.B