Retour en images sur les portes ouvertes de l'Ensemble Saint-Charles à Chalon-sur-Saône

Vendredi et samedi, l'Ensemble Saint-Charles ouvrait ses portes au public. Parmi les établissements de ce groupe scolaire privé Chalonnais, nous nous sommes rendus à l'École Le Devoir et le lycée Saint-Charles où de nombreux jeunes visiteurs ont profité de l'occasion pour se renseigner sur leur orientation et découvrir les différentes filières et options proposées. Retour en images avec Info Chalon.