CARNAVAL DE CHALON - Le Carnaband's show à l'honneur de la télévision nationale moldave et roumaine

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Une toute jeune équipe de journalistes Moldaves a débarqué avec les représentants de la Moldavie. Un reportage réalisé ce jour au Colisée à Chalon sur saône et qui sera diffusé dimanche sur les chaines nationales en Moldavie et en Roumanie. Un joli focus qui permettra de mettre en avant la 100e Edition du Carnaval de Chalon chez nos voisins de l'Est.