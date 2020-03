VENTS VIOLENTS - Des modifications annoncées pour la cavalcade de ce dimanche à Chalon sur Saône

L'exécution du jugement de Carnaval et le feu d'artifice sont reportés.

Compte tenu des conditions météorologiques en cours de dégradation, la ville de Chalon et le Comité des Fêtes, le défilé des chars sera modifié ce dimanche après-midi, et passea par les rues Michelet, le Boulevard de la République, la place de l'Obélisque, la rue Général Leclerc et avec le traditionnel Rondo Final Place de l'hôtel de ville. Toutefois, si les conditions météorologiques devaient se dégrader davantage, le rendez-vous sera donné directement Place de l'hôtel de ville. La remise des clefs et le casio se dérouleront Place de l'Hôtel de ville. Par contre, l'exécution du jugement de Carnaval et le feu d'artifice sont reportés à une date ultérieure.