Avant-première de «La Bonne épouse» dimanche au Mégarama Chalon

Mégarama Chalon vous donne rendez-vous dimanche après-midi pour l'avant-première de «La Bonne épouse» de Martin Provost, un film franco-belge plein de fantaisie sur la condition féminine. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche 8 mars, Mégarama Chalon vous donne rendez-vous à 16 heures pour l'avant-première de «La Bonne épouse» de Martin Provost.



Synopsis:Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de Mai 68? Et si la bonne épouse devenait une femme libre?



Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Édouard Baer et François Berléand.



Dans cet écrin nostalgique qui nous transporte dans l'univers parfaitement restitué de la fin des années 1960, le réalisateur nous offre ici une comédie très enlevée, en forme de comédie musicale et soutenue par un casting aux petits oignons avec des personnages aussi gratinés qu'une Juliette Binoche, en épouse soumise qui se libère de ses chaînes, un François Berléand, en mari lubrique, et Yolande Moreau, illuminée.



Et que dire d'Édouard Baer en amoureux trop longtemps éconduit?



Mais la palme du personnage irrésistible de drôlerie revient incontestablement à Noémie Lvovsky, qui campe une sœur Marie-Thérèse assez proche de son double de BD, imaginée par Maëster. À savoir une sœur pas franchement conventionnelle!



À l'ère du #Metoo, «La Bonne épouse» est une comédie grinçante et engagée.

(Crédits photos : © Memento Films Distribution)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati